Еще одного перекупщика лекарств выявили в Шымкенте

Он реализовывал препарат Ингавирин российского производства.

Комитет по финансовому мониторингу МФ РК продолжает масштабную работу по выявлению и пресечению правонарушений при реализации лекарственных средств во всех регионах страны, передает zakon.kz.

Так, в Департамент экономических расследований по городу Шымкенту поступила оперативная информация о том, что житель города занимается незаконной продажей лекарственных препаратов по спекулятивной цене.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконной реализации лекарственных средств "Ингавирин" (производства РФ) в количестве 10 упаковок на общую сумму 150 000 тенге, то есть за 1 упаковку 15 000 тенге. При этом в соответствии с приказом министра здравоохранения РК от 15 июля 2019 года предельная цена на указанный препарат составляет 5 640 тенге за 1 упаковку, - рассказали в КФМ.

В настоящее время по данному факту проводятся следственные мероприятия.

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