Еще один грузовой самолет с 16 тоннами лекарств прибыл в Нур-Султан

Данные грузы не являются гуманитарными грузами, они приобретены дистрибьюторами аптечных сетей.

В Нур-Султан прибыл еще один грузовой самолет с лекарствами для лечения коронавируса, пневмонии и ряда других заболеваний, сообщает zakon.kz.

Данные грузы не являются гуманитарными грузами, они приобретены дистрибьюторами аптечных сетей. Правительством и акиматом Нур-Султана оказывается поддержка по вопросам логистики, упрощения процедур закупа и ввоза лекарств. Кроме того, акимат столицы выделяет дистрибьютерам оборотные средства для закупа медикаментов.

Таким образом, при второй партии на грузовом самолете в столицу завезли еще дополнительное количество лекарств – 16 тонн, свыше 600 тыс. упаковок.

В перечне прибывших товаров почти 400 наименований лекарств. К примеру, поступили ксарелто, парацетамол, офлоксацин, ибупрофен, цефтриаксон, клексан, азитромицин, дексаметазон, метилпреднизолон, нимесулид, кардиомагнил, левофлоксацин, метронидазол, гепарин, нимесулид, ибуфен и т.д. Напомним, 12 июля в столицу также было завезено более 600 тыс. упаковок лекарств. Ведутся работы по поставке медикаментов в крупные сети аптек, к примеру, "Феникс", "Гиппократ", "Цветная", "Максима Фарм", "Частная", "Медилаб", "Салауат", "А-Фарма" и т.д.

Работы по поставке лекарств в аптеки столицы будут проводиться на регулярной основе.

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