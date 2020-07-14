Еще один грузовой самолет с 16 тоннами лекарств прибыл в Нур-Султан
Данные грузы не являются гуманитарными грузами, они приобретены дистрибьюторами аптечных сетей.
В Нур-Султан прибыл еще один грузовой самолет с лекарствами для лечения коронавируса, пневмонии и ряда других заболеваний, сообщает zakon.kz.
Данные грузы не являются гуманитарными грузами, они приобретены дистрибьюторами аптечных сетей. Правительством и акиматом Нур-Султана оказывается поддержка по вопросам логистики, упрощения процедур закупа и ввоза лекарств. Кроме того, акимат столицы выделяет дистрибьютерам оборотные средства для закупа медикаментов.
Таким образом, при второй партии на грузовом самолете в столицу завезли еще дополнительное количество лекарств – 16 тонн, свыше 600 тыс. упаковок.
В перечне прибывших товаров почти 400 наименований лекарств. К примеру, поступили ксарелто, парацетамол, офлоксацин, ибупрофен, цефтриаксон, клексан, азитромицин, дексаметазон, метилпреднизолон, нимесулид, кардиомагнил, левофлоксацин, метронидазол, гепарин, нимесулид, ибуфен и т.д. Напомним, 12 июля в столицу также было завезено более 600 тыс. упаковок лекарств. Ведутся работы по поставке медикаментов в крупные сети аптек, к примеру, "Феникс", "Гиппократ", "Цветная", "Максима Фарм", "Частная", "Медилаб", "Салауат", "А-Фарма" и т.д.
Работы по поставке лекарств в аптеки столицы будут проводиться на регулярной основе.
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