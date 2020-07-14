Какие важные изменения произошли в госзакупках

Ведущая вебинара - Наталья Худайбергенова

16 июля в 15:00 часов по времени Нур-Султана приглашаем вас принять участие в трансляции ПРАВМЕДИА на тему "Вопросы-ответы по государственным закупкам", сообщает zakon.kz.

Расскажем о самых последних изменениях от 1 и 11 июля 2020 года, произошедших в сфере государственных закупок.

А также ответим на все ваши вопросы касательно осуществления госзакупа.

Ведущая: Наталья Худайбергенова, руководитель ТОО "Учебный Центр "ВСЕ ЗАКУПКИ", эксперт-практик по государственным закупкам, бизнес-тренер.

Задать свой вопрос и зарегистрироваться можно по ссылке: ГОСЗАКУПКИ.

Ждем вас!

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