Какие важные изменения произошли в госзакупках
Ведущая вебинара - Наталья Худайбергенова
Фото : investgazeta.ua14 июля 2020, 10:25
16 июля в 15:00 часов по времени Нур-Султана приглашаем вас принять участие в трансляции ПРАВМЕДИА на тему "Вопросы-ответы по государственным закупкам", сообщает zakon.kz.
Расскажем о самых последних изменениях от 1 и 11 июля 2020 года, произошедших в сфере государственных закупок.
А также ответим на все ваши вопросы касательно осуществления госзакупа.
Ведущая: Наталья Худайбергенова, руководитель ТОО "Учебный Центр "ВСЕ ЗАКУПКИ", эксперт-практик по государственным закупкам, бизнес-тренер.
Задать свой вопрос и зарегистрироваться можно по ссылке: ГОСЗАКУПКИ.
Ждем вас!
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