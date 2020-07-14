Миллионеры попросили повысить им налоги для помощи с COVID-19

Проблемы, выявленные COVID-19 не могут быть решены одной только благотворительностью.

83 миллионера подставили подпись под открытым письмом с просьбой увеличить им налоги для помощи в борьбе с пандемией коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

В числе подписавшихся - британский режиссер Ричард Кертис, наследники Диснея Эбигейл и Тим, соучредитель Ben & Jerry's Джерр Гринфилд и другие.

Мы не ухаживаем за больными в палатах интенсивной терапии. Мы не водим машины скорой помощи. Мы не пополняем запасы на полках продуктовых магазинов и не доставляем продукты до двери. Но у нас есть деньги, много денег. Деньги, которые отчаянно нужны сейчас и будут нужны в ближайшие годы, когда наш мир оправится от этого кризиса, - говорится в письме.

В письме указывается, что проблемы, выявленные COVID-19 не могут быть решены одной только благотворительностью. Необходимо адекватное налогообложение богатых.

Мы в огромном долгу перед людьми, работающими на передовой этой глобальной битвы. Большинству основных работников сильно недоплачивают за бремя, которое они несут, - говорится в письме.

Стоит отметить, что основатель Microsoft Билл Гейтс принял решение заставить правительство США увеличить налог, который платят богатые люди.

Мы уже обновляли нашу налоговую систему, чтобы идти в ногу со временем, и нам нужно сделать это снова, начиная с повышения налогов на таких людей, как я, - говорил он тогда.

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