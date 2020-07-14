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Помощь на продукты окажут нуждающимся как в период ЧП

Нужно проактивно произвести назначение адресной социальной помощи на 3 квартал текущего года на основе имеющихся данных.

Фото : zakon.kz14 июля 2020, 10:41

Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил на период строгого карантина оказывать помощьотдельным категориям казахстанцев, передает zakon.kz.

Глава правительства поручил как и в период ЧП осуществить денежную помощь на продукты питания отдельным категориям населения (более 1 млн человек).

Нужно проактивно произвести назначение адресной социальной помощи на 3 квартал текущего года на основе имеющихся данных (порядка 128 тыс. семей), а также автоматически продлить на три месяца сроки инвалидности, переосвидетельствование которых выпадает на период карантина (порядка 30 тыс. человек) - отметил Мамин.


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