Помощь на продукты окажут нуждающимся как в период ЧП
Нужно проактивно произвести назначение адресной социальной помощи на 3 квартал текущего года на основе имеющихся данных.
Фото : zakon.kz14 июля 2020, 10:41
Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил на период строгого карантина оказывать помощьотдельным категориям казахстанцев, передает zakon.kz.
Глава правительства поручил как и в период ЧП осуществить денежную помощь на продукты питания отдельным категориям населения (более 1 млн человек).
Нужно проактивно произвести назначение адресной социальной помощи на 3 квартал текущего года на основе имеющихся данных (порядка 128 тыс. семей), а также автоматически продлить на три месяца сроки инвалидности, переосвидетельствование которых выпадает на период карантина (порядка 30 тыс. человек) - отметил Мамин.
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