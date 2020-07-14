Мирзагалиев рассказал о плане по ликвидации стихийных свалок

Для системного решения вопросов в новом экологическом кодексе предусмотрены меры по обязательному установлению GPS датчиков на мусоровывозящем транспорте.

Совместно с акиматами разработан план по ликвидации 7,5 тыс. стихийных свалок по всей республике, сообщил на заседании правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент zakon.kz.

Годами не решаются вопросы растущего количества стихийных свалок. В рамках космомониторинга АО «Казахстан Гарыш Сапары» на 11 июля выявлено более 7,5 тыс. свалок во всех регионых страны. Нами совместно с акиматами разработаны планы их ликвидации. Прошу поручить акиматам в месячный срок ликвидировать стихийные свалки, — сообщил Мирзагалиев.

Кроме того, по его словам, необходимо максимально не допустить появления таких свалок в будущем. Для этого предлагается проводить общественные рейды, предавать огласке выявленные факты.

Для системного решения вопросов в новом экологическом кодексе предусмотрены меры по обязательному установлению GPS датчиков на мусоровывозящем транспорте, — добавил министр.

Также он сообщил, что в настоящее время в 3 тыс. полигонах страны накоплено более 125 млн тонн ТБО. Ежегодно образуется порядка 5 млн тонн ТБО. Доля переработки ТБО выросла с 11,5 % в 2018 году до 15 % в 2019 году.

В стране практически исчерпаны мощности полигонов. 82 % из 3,3 тыс. полигонов не соответствуют экологическим и санитарным нормам. В этой связи просим акиматы провести работы по приведению в соответствие к экологическим требованиям полигонов, определить эксплуатирующую организацию, улучшить материально-техническую оснащенность с привлечением инструментов ГЧП или частных инвестиций, — отметил министр.

Несколько дней назад Касым-Жомарт Токаев отметил, что проблемы со стихийными свалками остались на прежнем уровне. Он уточнил, что нужна системная работа со стороны министерства экологии.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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