В последнее время удивляют и радуют - алматинка выразила благодарность полицейскому

Сотрудник полиции на ж/д вокзале помогает людям с тяжелыми сумками.

Жительница Алматы в facebook обратилась к главе полиции города Канату Таймерденову, передает zakon.kz.

Лаура Хайдарова поделилась историей, произошедшей с ней на ж/д вокзале:

На вокзале Алматы -2 собирались перейти на второй путь. Тут к нам подошел полицейский, я подумала, наверное скажет тут переходить нельзя, а он молча взял сумки и перенес.

- Ой! Что это было? Вы нам помогли. Огромное спасибо.

На что он приложив руку к сердцу спокойно ответил:

- А почему бы не помочь?

Хотела сфотографировать не разрешил, спросила имя, не сказал. Узнала, что его зовут Мерей.

Пока мы удивленно смотрели ему вслед, он уже помогал донести сумки другим людям. Сфотографировала его сзади.

Господин Таймерденов, Ваши сотрудники в последнее время удивляют и радуют. Спасибо большое. Если есть возможность отметьте его пожалуйста премией или благодарственной грамотой. Такие сотрудники должны быть примером для остальных. Всех благ такому хорошему человеку, - написала Лаура.

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