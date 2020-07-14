Курс доллара опять начал расти

Доллар подорожал на 0,69 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 412,35 тенге (+0,69), передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 412,2-413,7 тенге, евро - 467,5-469 тенге, рос. рубль - 5,78-5,83 тенге.

Накануне сообщалось, что мировые цены на нефть упали в ожидании заседания ОПЕК+.

Так, фьючерсы на нефть марки WTI на август упали в цене на 0,76%. Таким образом цена составила 40,24 доллара за баррель. Еще 10 июля наблюдался рост цен на 2,3%, а днем ранее — падали на 3,1%.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent также упали в стоимости — на 0,72%. Цена пока остановилась на отметке в 42,93 доллара за баррель.

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