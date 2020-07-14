Врач из России рассказал о помощи Казахстану в борьбе с COVID-19

Вместе мы справимся - Сергей Драчук.

Врач Мытищинской городской клинической больницы Сергей Драчук, командированный в Казахстан, рассказал об особенностях работы в стране, передает zakon.kz со ссылкой на "Подмосковье сегодня".

В стране с июля наблюдался резкий скачок заболеваемости. Количество больных увеличилось сразу почти на 20 тысяч, а сейчас цифра близка к 60 тысячам.

Передо мной не стоял вопрос: ехать или не ехать. Как и в начале пандемии у нас, я даже не размышлял, буду ли лечить или нет. Если бы наши медики в тот момент "ушли в кусты", мы бы с этой инфекцией ни за что бы не справились, - отметил Сергей.

К счастью, его близкие ковидом не заболели - повезло. А сам Драчук перенес инфекцию в конце апреля. Средства индивидуальной защиты - костюмы, маски, перчатки - не спасли. Это и неудивительно - был слишком большой наплыв больных, а персонала не хватало.

У меня коронавирус прошел в легкой форме. Сначала появилась отдышка, поднялась температура 39, она держалась первые три-четыре дня, на седьмой уже нормализовалась, - рассказал врач.

Во время пандемии медики Мытищинской больницы жили отдельно от своих родных в одном из местных санаториев. В Казахстане - та же история. Группа подмосковных врачей живет в отеле. Каждый день до места работы - в Городской инфекционный центр - их доставляет трансфер. Работают специалисты в новом модульном госпитале при центре - его построили буквально за три недели. Сергей сравнил это место по уровню и оснащенности с Коммунаркой.

Мы работаем в одном из лучших лечебных учреждений Казахстана. Здесь в каждом из пяти стационаров не менее двадцати коек с современными аппаратами ИВЛ. Есть и по 40. Очень хорошо обстоит дело с препаратами любой направленности, - рассказал Сергей Драчук

Из 26 специалистов 14 - анестезиологи-реаниматологи. Именно они больше всего востребованы в Казахстане, рассказывает Сергей. Остальные - пульмонологи и инфекционисты.

Графики работы у всех подмосковных врачей в Казахстане разные. Сергей трудится с 9 до 18 часов.

Здесь количество больных увеличилось достаточно быстро, поэтому и понадобилась помощь со стороны. К тому же у нас уже есть успешный опыт борьбы с инфекцией. Здесь нужно пересмотреть тактики лечения, в этом мы и помогаем. Мы это все пережили, и Казахстан тоже переживет, - сказал Сергей.

Врач отмечает, что COVID-19 - и правда очень коварная инфекция.

При обычной пневмонии даже при большом объеме поражения легких больной может 1,5-2 месяца тяжело болеть, но в итоге выжить. При ковидных пневмониях больные быстрее истощаются и умирают. Очень важно сразу обратиться к врачу - больше шансов не получить смертельное осложнение, - объяснил Сергей.

Определить инфекцию точно можно только с помощью лабораторного исследования, потому что степень тяжести у всех разная, а значит, и симптомы немного отличаются. У кого-то инфекция начинается с насморка и не переходит в пневмонию - все зависит от иммунной системы, рассказывает Сергей. Когда заболел он сам, то не был госпитализирован, хотя тоже получил двухстороннюю пневмонию.

Госпиталь, в котором трудится Сергей, забит больными полностью.

Коллеги из Казахстана работают самоотверженно. А у нас, после того как мы смогли одолеть эту тяжелую инфекцию, появился хороший опыт и уверенность в своих силах. Думаю, вместе мы справимся, - отметил Сергей.

Предварительно подмосковные врачи будут работать в стране до 20 июля, но возможно и продление командировки.

Я пока не видел специалистов из других стран. Слышал, что после нас должны приехать врачи из Башкирии, - сказал Сергей.

В очередной раз врач напоминает: избегайте мест массового скопления людей. Ведь очень трудно понять, кто представляет опасность, а кто - нет.

Благодаря нашим специалистам во многих этих странах налаживалась система здравоохранения. Не протянуть руку помощи соседу и братскому народу мы просто не могли. Тем более что мы преодолели пик коронавируса и можем отправит своих специалистов уже без ущерба для себя, - сказал председатель Комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

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