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Американский истребитель разбился при приземлении

Пилот успел катапультироваться.

Фото : Pixabay14 июля 2020, 11:26

Самолет F-16C Viper разбился во время посадки на военно-воздушной базе Холломан в Нью-Мексико, передает zakon.kz со ссылкой на Fox News.

Пилот успел катапультироваться и получил незначительные травмы. Ведется расследование. Этот инцидент стал пятой авиакатастрофой истребителя с мая и второй авиакатастрофой F-16 за последние две недели.

Инцидент произошел около 18:00.

1 июля пилот ВВС погиб в авиакатастрофе F-16 во время обычной учебной миссии в Южной Каролине. В середине июня самолет ВВС США F-15C Eagle разбился в Северном море у берегов Северной Англии во время плановых учений, пилот погиб.


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