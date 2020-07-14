Американский истребитель разбился при приземлении
Пилот успел катапультироваться.
Фото : Pixabay14 июля 2020, 11:26
Самолет F-16C Viper разбился во время посадки на военно-воздушной базе Холломан в Нью-Мексико, передает zakon.kz со ссылкой на Fox News.
Пилот успел катапультироваться и получил незначительные травмы. Ведется расследование. Этот инцидент стал пятой авиакатастрофой истребителя с мая и второй авиакатастрофой F-16 за последние две недели.
Инцидент произошел около 18:00.
1 июля пилот ВВС погиб в авиакатастрофе F-16 во время обычной учебной миссии в Южной Каролине. В середине июня самолет ВВС США F-15C Eagle разбился в Северном море у берегов Северной Англии во время плановых учений, пилот погиб.
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