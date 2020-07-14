Акимат Алматы продолжает работу с волонтерами

В условиях пандемии коронавируса каждая помощь важна. Мы благодарим всех волонтеров и благотворительные организации, которые с собственными инициативами обращаются к нам и напрямую в медицинские учреждения - Бабакумаров.

Распространяемая в соцсетях информация о якобы прекращении сотрудничества акимата Алматы с волонтерами - фейк, сообщает zakon.kz.

В связи с распространяемой в социальных сетях информацией о якобы отказе акимата Алматы в сотрудничестве с благотворительными организациями, а также оказываемом давлении на врачей, городская Комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности.

Акиматом города с первых дней карантина на базе Молодежного лофт-центра создан оперативный волонтерский штаб, в состав которого вошли городские волонтерские, медицинские и общественные организации. В целом в Штабе задействованы порядка 100 постоянных волонтеров, которые прошли соответствующий инструктаж по мерам предосторожности, правилам поведения во время чрезвычайного положения. В частности, как соблюдать технику безопасности и правила гигиены, как общаться с пожилыми людьми в условиях распространения коронавируса и др.

В период пандемии коронавируса многие благотворительные организации также откликнулись и инициативно оказывают помощь медучреждениям и медицинским сотрудникам, задействованным в борьбе с COVID-19, по различным направлениям. В том числе по вопросам содействия в техническом оснащении новых объектов, призванных расширить коечный фонд города, оказания помощи в обеспечении питанием врачей и медработников, работающих на передовой и т. д.

“В условиях пандемии коронавируса каждая помощь важна. Мы благодарим всех волонтеров и благотворительные организации, которые с собственными инициативами обращаются к нам и напрямую в медицинские учреждения”, - сказал председатель Комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции, заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров.

На сегодня данное взаимодействие продолжается.

Вместе с тем Комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции призывает пользоваться официальной информацией и не распространять недостоверные данные. Напоминаем, за распространение заведомо ложной информации предусмотрена персональная ответственность.

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