Учащиеся начальных классов смогут ходить в школу по желанию родителей

Классы поделят на несколько групп, количество детей не будет превышать 10-15 человек.

Дежурные группы в школах для начальных классов организуют в Казахстане. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Учитывая возрастные особенности детей, учитывая, что они находятся на начальном этапе и у них до сих пор еще не сформированы навыки самоорганизации и самообучения, нами предоставляется возможность по письменному заявлению родителей, учащихся начальных классов, обеспечить функционирование во всех организациях образования дежурных классов. Для этого необходимо, чтобы родители сказали, что учитывая всю обстановку, зная, что есть угрозы, изъявляют желание, чтобы ребенок учился в школе. Если такие пожелания и обращения будут, то мы будем обеспечивать такую возможность, - сообщил Асхат Аймагамбетов на брифинге в СЦК.

По его словам, дежурные группы будут работать только с соблюдением санитарных и эпидемиологических норм.

Во-первых, обучение будет организовано в несколько смен и подсмен. Во-вторых, мы будем комплектовать классы и разделим их на несколько подгрупп. Рассчитываем, что количество детей в этих подгруппах не будет превышать 10-15 человек. Будет реализован принцип «один класс - один учитель». (…) Исходя из понимания достаточно сложной ситуации, мы приняли решение, что в начальных классах будет преподавать только один учитель. Английский язык или другие предметы, которые преподавали другие учителя, будут переведены в дистанционный формат. Работа будет организована так, что половина предметов будет преподаваться в дистанционном формате, - добавил глава МОН.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!