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В Казахстане упростили проведение экспертизы лекарств в период карантина

Внесено дополнение в правила проведение экспертизы лекарств.

Фото : ehonews.kz14 июля 2020, 11:48

Министр здравоохранения РК своим приказом от 10 июля 2020 года внес дополнение в Правила проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, передает zakon.kz.

В частности, говорится, что при организации и проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий и связанных с ними ограничительных мероприятий, в том числе карантин, экспертные работы завершаются без проведения оценки условий производства и лабораторных испытаний в лаборатории контроля качества производителя или в контрактной лаборатории, используемой производителем.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования (13 июля).

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что нормативные документы по ускорению процедуры ввоза лекарственных средств на территорию Казахстана утверждены.

"Мы планировали ускорить процедуры по ввозу лекарственных средств на территорию Республики Казахстан - упрощение процедуры. Эти нормативные документы уже подписаны. Препараты в упрощенном порядке уже со складов поступают в оптовые компании, в дальнейшем они будут реализовываться непосредственно в розничных точках продаж лекарственных средств. В кратчайшие сроки лекарства будут на рынке", - сказал она на брифинге 7 июля.


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