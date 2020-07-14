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Первая четверть в Казахстане пройдет дистанционно

С учетом наличия опасности заболевания детей, их родителей и педагогов.

Фото : Global Look Press Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/society/14/03/14 июля 2020, 11:32

Министр образования Асхат Аймагабетов подтвердил, что первая четверть в стране пройдет дистанционно, передает zakon.kz.

С учетом наличия опасности заболевания детей, их родителей и педагогов, принято решение о том, что с 1 сентября текущего года, то есть с начала нового учебного года первую четверть мы проведем в дистанционном формате. Все школы нашей страны, за исключением сельских малокомплектных школ в отдаленных сельских населенных пунктах, - сказал министр.

Там, по его словам, опыт 4 четвертой четверти показал наличие возможности организовать учебный процесс в традиционном формате.

И второе исключение - ученики начальных классов. Если их родители, несмотря на наличие угрозы заражения, напишут письменное заявление, будут организован дежурные классы. Как будет проходить процесс обучения в дежурных классах, читайте здесь.

Что касается второй четверти и дальше, то будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Стратегия по поэтапному возвращению к традиционному формату обучения уже имеется.


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