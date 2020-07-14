Сроки каникул останутся прежними - Аймагамбетов

Приказ о начале учебного года уже подготовлен, сроки установлены.

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал, будут ли сдвигать сроки летних и зимних каникул из-за дистанционного формата обучения, передает корреспондент zakon.kz.

Нами подготовлен приказ о начале учебного года, там определяются сроки каникул, они останутся неизменными. Несмотря на то, что это дистанционное обучение, ребята очень сильно устают. Нам необходимо обеспечить специальное выделение времени для каникул. По каникулам изменений нет, - сообщил Асхат Аймагамбетов на брифинге в СЦК.

Отметим, в этом году учебный год для школьников, студентов вузов и колледжей начнется в дистанционном формате. Исключение составят малокомплектные сельские школы.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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