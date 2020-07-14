Глава МОН объяснил, почему в школах не работают компьютеры

Министр подтвердил, что был получен заем международного банка реконструкции и развития в размере 67 млн долларов для покупки компьютеров и принтеров.

Ставим задачу перед местными исполнительными органами о выделении дополнительных средств для закупа школьных компьютеров, сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

В национальной образовательной базе данных мы показали, что большая часть компьютеров устарела. Большая часть не может быть использована в дистанционном обучении. Ставим задачу перед местными исполнительными органами о выделении дополнительных средств и закупе дополнительных компьютеров для школ. Это не одного года проблема, — заявил Аймагамбетов на брифинге в СЦК.

Он добавил, что компьютеры нужно регулярно обновлять и они нужны по многим предметам.

Сейчас в современном мире становятся важны IT- компетенции, но как их сформировать, если недостаточно компьютеров? Сегодня на один компьютер приходится 21 ребенок. Эту ситуацию нужно менять. Перед нами стоит задача в течении двух лет обеспечить соотношение 1 к 5. Думаю, что в ближайшее время данная работа будет проведена. Уже закуплено 36 тыс. компьютеров, дополнительно планируется закуп, — сообщил министр.

Глава МОН также прокомментировал заем от международного банка реконструкции и развития деньги в размере 67 млн долларов для покупки компьютеров и принтеров для сельских школ.

Что касается займа. Действительно, данный займ был получен. Есть план финансирования. По плану и реализации проекта эти эти деньги с прошлого года в трехлетнем бюджете стояли на 2021 год финансирование. Исходя из текущей ситуации нами было подана заявка. С соответствующим министерством мы сейчас работаем со Всемирным банком для того, чтобы перенести эти деньги на текущий год, чтобы мы могли дополнительно закупить эти компьютеры и помочь местным исполнительным органам, — объяснил Аймагамбетов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!