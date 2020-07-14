Почему купальный сезон представляет опасность

Спасатели призывают соблюдать правила проведения на воде.

В Казахстане продолжается купальный сезон, начавшийся в этом году поздно из-за эпидемии коронавируса. Тем не менее, спасатели констатировали, что смертность на воде не снижается, передает zakon.kz.

В жаркую погоду хочется позагорать на пляже, окунуться в прохладную водичку, в том числе естественных водоемов (водохранилищ, каналов, рек, озер). Но порой такой отдых заканчивается трагедией.

С 1 июня по 13 июля по причинам недооценки собственных сил в состоянии алкогольного опьянения при купании, из-за оставления детей без присмотра на водоемах страны утонуло 104 человека (-8%, в 2019 году 133), из них 29 детей (в 2019 году 48 детей). При этом спасатели на водоемах спасли 48 человек, из них 11 детей. Только за крайнюю неделю, с 6 по 12 июля, на воде погибло 27 человек, из них 3 детей при купании, - сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.

Спасатели сообщили, что наиболее безопасные условия для купания таковы:

- температура воды + 18, время купания 6-8 минут;

- температура воды + 20, время купания 10-12 минут;

- температура воды выше +20, время купания до 15 минут.

Важно следить за своим самочувствием, поскольку его ухудшение нередко приводит к гибели людей на воде. К такому печальному исходу могут привести судороги, потеря сознания, головокружение и так далее.

При нахождении в местах отдыха на водоеме не допускается входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей; нырять в непроверенных и не оборудованных местах; заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва; плавать на предметах, не предназначенных для плавания; приближаться к судам; загрязнять и засорять водоемы; оставлять на берегу и в раздевалках мусор, который может нанести травму отдыхающим; взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки; входить в воду детям без сопровождения взрослых;

оставлять купающихся детей без присмотра, - сообщили в КЧС МВД РК.

В КЧС МВД РК напомнили, что перед тем, как купаться в каком-либо водоеме, нужно знать его опасные места и особенности. В не оборудованных для купания местах могут быть валуны, затопленные бревна, куски железа, стекло и прочие предметы. Также, по данным спасателей, очень опасно подплывать к близко идущим катерам, судам и моторным лодкам, специалисты рекомендуют купаться спустя час-полтора после приема пищи. Кроме того, длительное купание также опасно для здоровья, и продолжительность купания, в основном, зависит от температуры воздуха, воды и силы ветра.

Добавим, что в Казахстане определено 445 мест, где разрешено купаться, на них дежурят 689 спасателей-дружинников, установлено 5260 предупреждающих знаков и 922 наглядных стендов, с указанием фактов гибели людей их причин и обстоятельств, способствовавших происшествию.

Подготовил Альберт Ахметов

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