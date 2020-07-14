Карагандинская область сохранила положительную динамику соцразвития

До конца года будет создано более 30 тысяч новых рабочих мест.

Карагандинская область в первом полугодии сохранила положительную динамику социально-экономического развития. Этот темп необходимо удержать. Для этого принят антикризисный план, включающий в себя меры по поддержке бизнеса и обеспечению занятости, сообщает zakon.kz.

На аппаратном совещании в режиме онлайн обсудили задачи, поставленные Главой государства на расширенном заседании правительства 10 июля. Аким области Женис Касымбек дал поручения по каждому направлению.

За первое полугодие основные социально-экономические показатели развития области обеспечены с положительной динамикой. В промышленности произведено продукции на 1,360 трлн тенге. Индекс физического объема увеличился на 3,5% за счет роста в обрабатывающем (106,4%) и горнодобывающем (105,7%) секторах, - доложил руководитель Управления экономики Азамат Муканов.

В области увеличилась добыча угля и металлических руд. Обеспечен рост в металлургии и машиностроении, химии, производстве продуктов питания. Значительные обороты набирает фармацевтика - в этой отрасли производство увеличилось в 4,3 раза.

В регионе сохраняется высокая инвестиционная активность. По итогам полугодия привлечено более 300 млрд тенге инвестиций в основной капитал с ростом на 8,3%. Из этого объема 85% - это частные инвестиции. Реализуется 44 инвестпроекта на сумму более 2 трлн тенге с созданием свыше 13 тысяч рабочих мест. На 2020 год запланирован запуск 14 новых производств, пять из которых уже введены в строй.

В области идет большая стройка. Объемы строительных работ выросли более чем на треть. Ввод жилья увеличился почти по всем городам и районам. На этот год стоит задача поднять масштабы жилищного строительства на 42,5%.

Реализуется 95 проектов по реконструкции и строительству водоводов. Это позволит в этом году довести обеспеченность централизованным водоснабжением городского населения до 98%, сельского - до 87%.

До конца года будет создано более 30 тысяч новых рабочих мест.

На аппаратном совещании рассказали об антикризисном плане по сохранению стабильной социально-экономической ситуации. В него вошло 119 мероприятий. План включает в себя пакет мер по поддержке бизнеса и обеспечению занятости.

Женис Касымбек в числе приоритетов отметил создание новых рабочих мест, поддержку местных производителей. Он поручил усилить контроль за эффективным использованием средств, выделенных по государственным программам. Большее внимание необходимо уделить программе «Экономика простых вещей», считает глава региона.

- Итоги социально-экономического развития области за первое полугодие положительные. По основным показателям обеспечен рост. Нельзя замедлять этот темп. Дайте предложения, что еще необходимо сделать для поддержки малого и среднего бизнеса. Во главу угла нужно поставить продвижение казахстанских продуктов, необходимо работать над увеличением местного содержания. Задача - принять все меры по восстановлению экономики, сохранить стабильность и обеспечить по итогам года выполнение всех запланированных показателей, - сказал Женис Касымбек.

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