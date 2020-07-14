Землетрясение произошло в Алматинской области
Без ощутимости.
Фото : gazeta.ru14 июля 2020, 12:30
Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 14 июля в 10.52 зарегистрировано землетрясение без ощутимости, передает zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 296 км на восток от Алматы на территории Райымбекского района Алматинской области.
Энергетический класс землетрясения 8.6.
Магнитуда MPV 3.7.
Координаты эпицентра 43.14° с.ш. 80.56° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
Департаментом по ЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, ДП, прокуратура, Казселезащита и другие организации, для уточнения обстановки на вверенных территориях, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.
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