Первыми к традиционному формату обучения будут возвращать начальные классы

В случае, когда совсем не будет фактов КВИ, тогда уже все классы без каких-либо ограничений будут проходить обучение в традиционном формате в организациях образования.

Первыми к традиционному формату обучения будут возвращать учеников начальных классов, сообщил на брифинге в СЦК министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Если будет снижение заболеваемости, то мы будем переходить к следующему этапу обучения. Это говорит о том, что 1-5 классы будут переходить на штатный режим, — сообщил Аймагамбетов.

Он добавил, что в случае, если в дальнейшем будет достигнуто снижение уровня заболеваемости дополнительно будут переходить к традиционному формату 6-11 классы.

Они все будут обучаться, но будут исполняться жесткие санитарные меры. При зеленом уровне, когда не будет совсем фактов КВИ, тогда уже без каких-либо ограничений будут проходить в традиционном формате в организациях образования. Это опыт большинства стран. Мы видим, какие категории более уязвимые, поэтому есть такая стратегия, — объяснил министр.

Глава МОН напомнил, что было принято решение по всей стране с 1 сентября начать учебный год в дистанционном формате.

Это решение уже принято и на местном уровне решение не регулируется. При этом я уже говорил, что по истечению первой четверти обстановка будет улучшаться и в зависимости от этого предусмотрена стратегия по возобновлению деятельности организаций образования. Четкий алгоритм утвержден, который отработан совместно с Минздравом, — заключил Аймагамбетов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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