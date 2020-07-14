589 тысяч человек эвакуировали на востоке Китая из-за наводнений

Для ликвидации последствий наводнений было направлено около 24 000 полицейских и солдат.

589 тысяч человек эвакуировали из восточной китайской провинции Цзянси из-за сильных наводнений, начавшихся 6 июля. Экономический ущерб составил 1,6 млрд долларов (657 млрд тенге), передает zakon.kz со ссылкой на Global Times.

Наводнения затронули 99 округов в десяти городах. Около 6 миллионов человек пострадали, 589 000 жителей были эвакуированы, а 196 000 человек нуждаются в средствах жизнеобеспечения.

Наводнения вызвали обрушение 654 домов и нанесли серьезный ущерб 1255 домам. Было повреждено около 575 000 гектаров сельскохозяйственных угодий, включая 104 000 гектаров полевых. Прямые экономические потери составили 11,1 млрд юаней, заявили власти.

Для ликвидации последствий наводнений было направлено около 24 000 полицейских и солдат НОАК, которые объединили свои усилия для ремонта и укрепления дамб.

Площадь озера достигла 4206 квадратных километров, что является самым большим показателем за последние 10 лет, и многочисленные гидрологические станции зафиксировали уровень воды выше уровня разрушительных наводнений 1998 года.

Поскольку в ближайшие дни в провинции ожидается еще один раунд дождей, проводится консолидация дамб и эвакуация населения, чтобы подготовиться к потенциальным наводнениям.

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