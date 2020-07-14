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Бубонную чуму обнаружили у белок

Люди могут заразиться от укусов блох или животных.

Фото : Pixabay14 июля 2020, 14:22

В городе Моррисон, штат Колорадо, был выявлен положительный результат бубонной чумы у белки, передает zakon.kz со ссылкой на New York Post.

Чума - инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Yersinia pestis, и может заразить людей и домашних животных, - говорится в тексте департамента общественного здравоохранения.

Но если принять надлежащие меры предосторожности, риск заражения чумой чрезвычайно низок.

Люди могут заразиться от укусов блох или животных.

Кошки очень восприимчивы к чуме и могут умереть, если их вовремя не лечить антибиотиками. Кошки могут заразиться чумой от укусов блох, царапин/укусов грызунов или когда они съедят грызуна. Собаки не так восприимчивы к чуме, однако они могут подхватить и переносить зараженных чумой блох грызунов, - говорится в сообщении.

Департамент общественного здравоохранения посоветовал владельцам домашних животных проконсультироваться с ветеринаром при подозрении болезни питомцев. Кроме того, владельцы домашних животных, живущих вблизи мест обитания диких животных, должны уделять внимание борьбе с блохами.

Симптомы чумы могут включать высокую температуру, озноб, головную боль и тошноту, среди прочих признаков, возникающих в течение недели после воздействия. Однако чуму можно лечить антибиотиками при ранней диагностике.

Департамент общественного здравоохранения порекомендовал меры предосторожности для защиты от чумы.

Так, необходимо устранить все источники пищи и укрытия для диких животных на территории дома. Не стоит кормить диких животных. Следует поддерживать чистоту двора, избегать контакта с больными или мертвыми дикими животными и грызунами. Стоит соблюдать осторожность при обращении с больными домашними животными. Их должен осматривать ветеринар. Он же должен подсказать курс лечения против блох и клещей. Не стоит выпускать домашних животных на свободную прогулку, где они могут контактировать с дикими зверями.


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