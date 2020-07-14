Гумпомощь из Турции растаможили и вывозят из аэропорта Нур-Султана

Разгрузка самолета завершилась 4.00 утра 14 июля текущего года. Затем данный груз был размещен на склады аэропорта.

В Комитете госдоходов прокомментировали сообщения в соцсетях о поставке в Казахстан гуманитарной помощи из Турции, передает zakon.kz.

Действительно, 14 июля текущего года в 02.30 часов в аэропорт г. Нур-Султан прибыл гуманитарный груз из Турции. Получателями груза являются ТОО "СК-Фармация", Благотворительный фонд "Айдын Нуры", Фонд "Отандастар". Груз из более 12 тонн содержит медикаменты, медицинские средства защиты и аппараты ИВЛ, - сообщили в КГД.

По информации комитета, разгрузка самолета завершилась 4.00 утра 14 июля текущего года. Затем данный груз был размещен на склады аэропорта.

После прибытия в 10.00 часов представителями получателей товаров было проведено таможенное оформление в упрощенном порядке. Все таможенные формальности были совершены в течении 10 минут. К 11.00 часов груз был вывезен с аэропорта несколькими партиями, - сказали в ведомстве.

В КГД отметили, что при ввозе товаров, которые подлежат сертификации необходимо предоставление разрешительных документов для таможенного оформления, ведь от качества медицинских препаратов и изделий напрямую зависит жизнь и здоровье наших граждан, это очень важно. Применение некачественных препаратов и изделий создает дополнительную угрозу при пандемии.

Предпринимателей и общественные объединения просят заблаговременно обращаться для получения необходимых консультаций для исключения ажиотажа.

Также можно обращаться в Контакт-центр Комитета государственных доходов по телефонам 1414, 8-800-080-7777.

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