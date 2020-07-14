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Назначен глава управления здравоохранения Кызылординской области

Им стал Пазылов Сабит.

Фото : Facebook14 июля 2020, 14:44

Пазылов Сабит назначен руководителем управления здравоохранения Кызылординской области, сообщает zakon.kz.

По согласованию с Национальной комиссией по вопросам кадровой политики при Президенте Республики Казахстан и министром здравоохранения РК А.Цой распоряжением акима области Пазылов Сабит Бексеитович назначен на должность руководителя Кызылординского областного управления здравоохранения, - говорится в сообщении пресс-службы акимата.

Пазылов Сабит Бексеитович родился 1975 году. Окончил Казахский государственный медицинский университет имС. Д. Асфендиярова, Almaty Management University (бывшая Алматинская Международная академия бизнеса).

Трудовую деятельность начал в 1998 году в качестве клинического ординатора в Национальном научном хирургическом центре им.А. Н. Сызганова.

В разные годы занимал ответственные должности в данномцентре.

2009-2015 гг.-заместитель главного врача по хирургии Алматинской городской клинической больницы № 4, главный врач Национального научного хирургического центра им. Сызганова, заместитель генерального директора по стратегическому развитию данного центра;
2015-2018 годы директор Кызылординского областного медицинского центра;

В 2018-2019 годах главный врач Алматинской городской станции скорой медицинской помощи;

С 2019 года по настоящее время занимал должность медицинского директора ТОО "Smart Healt University" Алматинской городской клинической больницы №1


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