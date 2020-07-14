Сколько потеряет "Барселона" из-за коронавируса

Потери удалось немного снизить.

Испанский футбольный гранд "Барселона" рискует недосчитаться 100 млн евро в этом году из-за пандемии коронавируса, передает zakon.kz.

По данным Mundo Deportivo, бюджет "Барселоны" в год оценивается в 1,047 млрд евро, а в этом году он мог составить 1,100 млрд евро. Но вмешалась мировая пандемия коронавируса, матчи были приостановлены, клубные магазины, музей, стадион для экскурсий пришлось закрыть, а после возобновления испанского чемпионата играть домашние матчи приходится при пустых трибунах.

Все это, по оценкам журналистов издания, лишило клуб значительной части прибыли. Эти потери удалось компенсировать за счет сокращения зарплат футболистов на 12%, а также продажа Артура в "Ювентус" за 80 млн евро и выигрыш в суде у "Сантоса" по делу Неймара.

Таким образом, получилась сумма в 100 млн евро чистых убытков в текущем году, в то время как до эпидемии клуб рассчитывал получить прибыль в 200 млн евро.

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