В Нур-Султане оштрафовали сразу 42 человека за участие в подпольной вечеринке

При проверке полицейскими установлено, что 28-летняя жительница города организовала закрытую вечеринку.

В столичную полицию поступил вызов о том, что в ночное время после полуночи по улице Сарайшык неизвестные лица проводят вечеринку, на которой присутствует около 50-ти человек, передает zakon.kz.

При проверке полицейскими установлено, что 28-летняя жительница города организовала закрытую вечеринку.

Для выяснения обстоятельств все гости были доставлены в Управление полиции района "Есиль". По результатам проверки 42 человека были привлечены к административной ответственности по ст. 441 КРКоАП за нарушение запрета потребления табачных изделий и электронных сигарет в отдельных общественных местах, по ст. 437 КРКоАП за нарушение тишины, по ст. 440 КРКоАП за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, а также 1 человек по ст. 492 КРКоАП за проживание в РК без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность, - сообщили в полиции.

Опрошенная по данному факту организатор вечеринки пояснила полицейским, что ранее она работала в одном из столичных кафе, деятельность которого была приостановлена за нарушение требований санитарно-эпидемиологических норм. И она решила арендовать коттедж и принимать посетителей, заранее разослав по социальным сетям адрес проведения мероприятия.

За нарушение требований законодательства в части санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, собранные материалы в отношении арендатора направлены в Управление контроля и качества безопасности товаров и услуг по городу Нур-Султан для принятия процессуального решения.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!