Информацию о зараженных китайских масках в Казахстане опровергли

Казахстанцев просят не поддаваться недостоверной информации в социальных сетях и доверять только официальным источникам.

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК назвал фейком аудиозапись, гуляющую в Whatsapp, в которой утверждается о завезенных из Китая медицинских масках в виде гуманитарной помощи, якобы зараженных коронавирусом, передает zakon.kz.

Данная информация не соответствует действительности. Все медицинские изделия и лекарственные средства, поступающие из других стран, проходят тщательную проверку на соответствие всех установленных обязательных требований. Информация по данному случаю недостоверной аудиорассылки была передана в органы внутренних дел, для выяснения личности распространителя, - сообщили в ведомстве.

Казахстанцев просят не поддаваться недостоверной информации в социальных сетях и доверять только официальным источникам.

Напомним, что за распространение заведомо ложной информации, граждане могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии со ст. 274 УК РК ("Распространение заведомо ложной информации").

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