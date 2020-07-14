Работодатели сами должны подавать заявки на 42 500 за работников

Работодатель будет подавать заявление только за тех, кого отправил в отпуск без заработной платы.

Мы предлагаем в этот раз, чтобы за наемных работников заявку на 42 500 тенге подавал только работодатель, сказал на брифинге в СЦК министр труда и соцзащиты Биржан Нурымбетов, передает zakon.kz.

В каждом регионе решения санврачей принимаются свои. И с 1 апреля многие предприятия и организации освобождены от уплаты за своих работников соцотчислений. В связи с этим, для наемных работников мы предъявлять требования соцотчислений и отчислений в пенсионный фонд не будем. Также на этот раз мы предлагаем, чтобы за наемных работников заявление подавал только работодатель, - сказал министр.

Работодатель будет подавать заявление только за тех, кого отправил в отпуск без заработной платы.

Мы создадим сервис, где руководитель сможет заполнить формы для начисления выплат за своих сотрудников. Также сотрудники смогут посмотреть и проверить, заполнены ли на них документы. Я бы рекомендовал работодателям до пятницы собрать всю информацию по работникам и быть готовым к подаче заявления, - сказал Нурымбетов.

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