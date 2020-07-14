Нелегальную аптеку обнаружили в селе СКО
Изъято порядка 438 наименований лекарственных средств на сумму свыше 1 млн тенге.
Фото : кадр из видео14 июля 2020, 15:35
Сотрудники Департамента экономических расследований по Северо-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК во время проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками УКП ДП СКО пресекли деятельность нелегальной аптеки, расположенной в одном из сел области, передает zakon.kz.
Аптечный пункт функционировал в продуктовом магазине без наличия обязательной для такой деятельности лицензии и без сертификатов соответствия Республики Казахстан на ряд наименований лекарственных препаратов, - отметили в КФМ.
По предварительным подсчетам, изъято порядка 438 наименований лекарственных средств на сумму свыше 1 млн тенге.
В настоящее время ведутся следственные мероприятия.
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