Построение медиков у дороги на минуту молчания прокомментировали в Минздраве

Министерство здравоохранения не инициировало выход медицинских работников на построение в честь памяти жертвам пандемии.

В Сети распространяют документ якобы от вице-министра здравоохранения Людмилы Бюрабековой об участии 10-15 человек в траурной минуте молчания. В Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава прокомментировали его и построение медиков в Шымкенте у дороги, передает zakon.kz.

Национальный траур по жертвам пандемии по коронавирусной инфекции 13 июля т.г. предусматривал во всех областных центрах регионов минуту молчания в память жертвам пандемии. В этой связи, согласно Постановлению главного государственного санитарного врача РК, в целях соблюдения режима карантина, безопасности граждан и нераспространения коронавирусной инфекции, Министерство здравоохранения направило письмо в государственные органы и акиматы областей, Нур-Султана, Алматы, Шымкента с рекомендациями участия не более 10-15 человек с соблюдением дистанции между скорбящими не менее 2-х метров и обязательном наличии защитной маски, - сказано в сообщении Комитета.

распространяемый в Сети документ

Там добавили, что Министерство здравоохранения не инициировало выход медицинских работников на построение в честь памяти жертвам пандемии.

Обращение с предложением медицинским работникам выйти в белых халатах около медицинских организаций или вдоль автомагистралей было размещено президентом Национальной медицинской ассоциации Сыдыковой Айжан, - сообщили в КККБТУ.

13 июля прошла минута молчания по жертвам от коронавируса в Казахстане. При этом граждан возмутило то, что врачей в Шымкенте на траурную церемонию выставили вдоль дороги.

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