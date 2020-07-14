Боксерша Фируза Шарипова выехала из Казахстана

Она проведет бой в России.

Недавно объявившая о возвращении в профессиональный бокс после родов казахстанка Фируза Шарипова сообщила о приезде в российскую Казань. Здесь она намерена провести свой первый после долгой паузы бой, передает zakon.kz.

Ранее спортсменка в своем открытом письме на имя Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сообщала, что из-за действующих ограничений по пересечению границы Казахстана, введенных для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса, она не успела вовремя выехать в Россию на сборы и подготовиться к намечавшему на 19 июля бою-реваншу с россиянкой Софьей Очигавой. Но теперь Шарипова прибыла в соседнюю страну и ждет новую соперницу.

Друзья! Благодаря открытому письму к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, министру культуры и спорта Актоты Раимкуловой и главе МИД Мухтару Тлеуберди многие откликнулись на мою просьбу помочь попасть в Казань для подготовки и участия в бою. И вот наконец-то я в России! Я уже знаю предварительную дату моего следующего поединка, но контракт еще не подписан: пока что есть только устная договоренность. В ближайшее время я сообщу, когда состоится бой. Скорее всего, он пройдет уже в этом месяце, в июле», – написала в своем Instagram Фируза Шарипова.

Подготовил Альберт Ахметов

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