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Кремль отреагировал на ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Россия готова оказать свои посреднические функции для решения азербайджано-армянского конфликта.

Фото : 1prime.ru14 июля 2020, 16:24

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены в связи с перестрелками на границе Армении и Азербайджана, передает zakon.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Мы призываем обе стороны к сдержанности и к соблюдению их обязательств в рамках прекращения огня, - сказал Песков.

По его слова, Россия готова оказать свои посреднические функции для решения азербайджано-армянского конфликта.

Были интенсивные контакты [главы МИД РФ Сергея] Лаврова с его коллегами из Баку и Еревана. Еще раз мы призываем обе стороны к сдержанности, - подчеркнул представитель Кремля.

12 июля Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района государственной границы. Азербайджанская сторона заявила, что армянские военные устроили артиллерийский обстрел их позиций. При этом Армения заявляет, что военные Азербайджана попытались захватить армянский опорный пункт на границе. В результате случившегося пострадали трое военных и двое полицейских.


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