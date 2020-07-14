Смогут ли студенты претендовать на 42 500

Отдельной категории "студенты" по назначению данной выплаты нет. Помощь получат те, кто действительно потерял работу во время карантина.

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов ответил, смогут ли студенты получить выплату 42 500 тенге в июле, передает корреспондент zakon.kz.

У нас касательно этой выплаты нет отдельной категории как студенты. В данном случае выплата предусматривается наемным работникам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам, если они потеряли свои доходы в связи с ограничениями, связанными с коронавирусом. В данном случае, если к этим трем категориям относится молодой человек, которой является студентом, то, конечно же, он может претендовать на 42 500 тенге, - сказал Биржан Нурымбетов на брифинге в СЦК.

Он отметил, что к ведомству от соответствующих органов были вопросы касательно законности данной выплаты студентам в период ЧП.

Во-первых, если взять законодательство по рынку труда, которым пользуется Комитет по статистике, студенты не относятся к экономически активному населению. Студенты относятся к экономически неактивному населению наряду с пожилыми, детьми, лицам с инвалидностью. Во-вторых, в соответствии с законом о занятости студенты не могут быть признаны безработными. И третье, в соответствии с законом о медстраховании, за студентов очного обучения взносы медстрахования в фонд уплачивает государства на том основании, что они не работают. В связи с этим возник вопрос к нам насчет законности, поэтому мы сейчас этот вопрос рассматриваем, - пояснил глава Минтруда.

Все же, претендовать на выплату, по его словам, смогут студенты, за которых работодатели подадут заявление. В случае, если студент является индивидуальным предпринимателем, то должен подтвердить, что его деятельность была ограничена на период карантина. Самозанятые студенты должны быть постоянными плательщиками ЕСП.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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