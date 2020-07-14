Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Смогут ли студенты претендовать на 42 500

Отдельной категории "студенты" по назначению данной выплаты нет. Помощь получат те, кто действительно потерял работу во время карантина.

Фото : vechastana.kz14 июля 2020, 16:26

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов ответил, смогут ли студенты получить выплату 42 500 тенге в июле, передает корреспондент zakon.kz.

У нас касательно этой выплаты нет отдельной категории как студенты. В данном случае выплата предусматривается наемным работникам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам, если они потеряли свои доходы в связи с ограничениями, связанными с коронавирусом. В данном случае, если к этим трем категориям относится молодой человек, которой является студентом, то, конечно же, он может претендовать на 42 500 тенге, - сказал Биржан Нурымбетов на брифинге в СЦК.

Он отметил, что к ведомству от соответствующих органов были вопросы касательно законности данной выплаты студентам в период ЧП.

Во-первых, если взять законодательство по рынку труда, которым пользуется Комитет по статистике, студенты не относятся к экономически активному населению. Студенты относятся к экономически неактивному населению наряду с пожилыми, детьми, лицам с инвалидностью. Во-вторых, в соответствии с законом о занятости студенты не могут быть признаны безработными. И третье, в соответствии с законом о медстраховании, за студентов очного обучения взносы медстрахования в фонд уплачивает государства на том основании, что они не работают. В связи с этим возник вопрос к нам насчет законности, поэтому мы сейчас этот вопрос рассматриваем, - пояснил глава Минтруда.

Все же, претендовать на выплату, по его словам, смогут студенты, за которых работодатели подадут заявление. В случае, если студент является индивидуальным предпринимателем, то должен подтвердить, что его деятельность была ограничена на период карантина. Самозанятые студенты должны быть постоянными плательщиками ЕСП.

Тамила Языкова, Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты