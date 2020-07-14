Нурымбетов: Минимальная заработная плата должна составлять 120 тыс. тенге

Он отметил, что в правительстве обсуждается вопрос повышения МЗП по стране, однако до каких пределов и когда именно это будет сделано, пока не известно.

Минтруда стремится увеличить минимальную заработную плату до 30-40% от средней заработной платы по стране. На данный момент МЗП составляет лишь 21%. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил министр Биржан Нурымбетов, передает корреспондент zakon.kz.

42 500 – это не сумма заработной платы, которая удовлетворит все потребности гражданина. Это нижний порог, который устанавливается Кодексом как гарантированный трудовой стандарт. То есть ниже 42 500 тенге не должен получать человек, который отрабатывает 8 часов за низкоквалифицированный труд, зарплата должна быть выше. Сегодня трудовое законодательство построено так, что заработную плату определяют работодатели. Поэтому мы их призываем повышать зарплату, - сказал министр на вопрос журналиста относительно того, почему правительство не увеличивает сумму минимальной заработной платы.

Он отметил, что в правительстве обсуждается вопрос повышения МЗП по стране, однако до каких пределов и когда именно это будет сделано, пока не известно.

В этом году и, возможно, в следующем будет проблематично с бюджетом. В этом году идем, наоборот, на сокращение всех государственных расходов, но в стратегическом плане развития Казахстана до 2025 года повышение минимальной заработной платы будет, - отметил он.

Он также обратил внимание, что 42 500 тенге "не хватает не на что". И если сравнить МЗП со средней зарплатой в Казахстане по индексу Кейтса (сравнение минимальной зарплаты со средней зарплатой экономики той же страны), то разница будет большая.

Минимальную заработную плату нужно доводить как минимум до 30-40% от средней зарплаты в стране. А по требованию международной организации труда нормальный уровень это 50% от средней заработной платы, - сообщил министр.

По его словам, МЗП Казахстана (42 500 тенге) от средней зарплаты (200 тыс. тенге) составляет порядка 21%. В министерстве считают, что этот показатель необходимо доводить хотя бы до уровня 30-40%.

Если мы говорим о росте средней зарплаты по стране, то именно в этом процентном соотношении мы и должны увеличивать МЗП. То есть, если у нас средняя заработная будет 400 тыс. тенге, то МЗП должна составлять 120 тыс. тг. (это 30%). Мы хотели бы, чтобы было так. Мы должны стремиться к таким стандартам, - заключил министр.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!