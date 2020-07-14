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Велосипедные прогулки по Нацпаркам, Медео, Алмарасану запретили в Алматы

Медео, Бутаковку, Алма-Арасан закрывают полностью в выходные дни.

Фото : rusalka-shake14 июля 2020, 16:45

В Алматы объяснили частичные ограничения на посещение туристических мест и нацпарков. По сравнению с более ранней информацией есть изменения, передает zakon.kz.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Алматы постановлением главного государственного санитарного врача города с 14 июля введены частичные ограничения на посещение национальных парков и туристических мест.

Согласно новому сообщению, на территорию национальных парков, популярных туристских и горных объектов (Медео, Бутаковка, Алма-Арасан, в том числе радоновый источник) запрещается въезд на любом виде транспорта. В выходные дни национальные парки закрыты для посещений, а в будние дни посетить их можно будет только пешком при условии соблюдения следующих правил:

- категорически запрещается проносить собой продукты питания, кроме напитков, устраивать пикники и разводить костры;

- запрещается нахождение на территории парка группой более трех человек;

- соблюдать санитарные нормы социального дистанцирования, носить маски и соблюдать расстояния между людьми.

В частности, запрещен выезд на территорию

Разрешаются пешие прогулки только в будние дни,


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