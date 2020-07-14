Велосипедные прогулки по Нацпаркам, Медео, Алмарасану запретили в Алматы
Медео, Бутаковку, Алма-Арасан закрывают полностью в выходные дни.
В Алматы объяснили частичные ограничения на посещение туристических мест и нацпарков. По сравнению с более ранней информацией есть изменения, передает zakon.kz.
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Алматы постановлением главного государственного санитарного врача города с 14 июля введены частичные ограничения на посещение национальных парков и туристических мест.
Согласно новому сообщению, на территорию национальных парков, популярных туристских и горных объектов (Медео, Бутаковка, Алма-Арасан, в том числе радоновый источник) запрещается въезд на любом виде транспорта. В выходные дни национальные парки закрыты для посещений, а в будние дни посетить их можно будет только пешком при условии соблюдения следующих правил:
- категорически запрещается проносить собой продукты питания, кроме напитков, устраивать пикники и разводить костры;
- запрещается нахождение на территории парка группой более трех человек;
- соблюдать санитарные нормы социального дистанцирования, носить маски и соблюдать расстояния между людьми.
В частности, запрещен выезд на территорию
Разрешаются пешие прогулки только в будние дни,
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!