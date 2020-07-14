Где подать заявку на 42 500

Министр напомнил, что есть официальные порталы и сайты, как enbek.kz и официальный сайт электронного правительства.

Мы убедительно просим не отправлять заявки в фэйковые ресурсы для получения выплаты в размере 42 500 тенге, сказал на брифинге в СЦК министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, передает корреспондент zakon.kz.

В прошлый раз было немало таких лиц, которые предлагали различные услуги , в том числе различные порталы, телеграмм-боты, фейковые всякие рассылки по СМС. Поэтому убедительная просьба, вы уже знаете, не поддаваться таким предложениям. Я уже назвал, будут официальные порталы и сайты. Это enbek.kz, это официальный сайт Электронного правительства и это будет как в прошлый раз 18 телеграмм-ботов, которые официально именно наши, — заявил Нурымбетов, отвечая на вопросы СМИ.

Он добавил, что в случае проработки необходимых вопросов с Каспий банком и Народным банком, то аналогично в ведомстве сообщат официально адреса банков.

На другие порталы мы вас убедительно просим заявки не отправлять в целях обезопасить себя от мошеннических действий. По порядку выплаты и по срокам так же просим руководствоваться и принимать официальную информацию которую дает Министерство труда и социальной защиты населения. В этот период, я как и в прошлый раз, буду чаще выходить эфир на брифинги, на встречу с вами и я буду давать официальную информацию из первых уст, — отметил глава Минтруда.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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