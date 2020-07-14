Мажилисмены совместно с волонтерами включились в работу по борьбе с коронавирусом

Парламентарий ознакомилась с процессом подготовки провизорного центра на 1000 мест в Halyk Arena.

Депутат Мажилиса Ирина Смирнова активно включились в борьбу с коронавирусной инфекцией. Она помогает наладить работу волонтеров и держит на постоянном контроле вопросы обеспечения лекарствами, передает zakon.kz.

Пресс-служба Мажилиса сообщает, что депутаты вошли в состав мониторинговых групп. Среди них есть Ирина Смирнова, член парламентской фракции "Народные коммунисты". Она стала волонтером в Управлении здравоохранения Алматы и организовала работу по поиску и устройству волонтеров.

Кроме того, парламентарий ознакомилась с процессом подготовки провизорного центра на 1000 мест в Halyk Arena. Смирнова также уделяет внимание работе аптек, мониторинг которых выявил ряд фактов завышения цен на лекарства.

Депутат держит на постоянном контроле вопросы обеспечения лекарствами и предметами первой необходимости медицинских учреждений.

Порядка шести грузовиков с медикаментами, раскладушками, матрацами и одеялами были организованы для доставки в провизорный центр Halyk Arena. Проверка же фармацевтических складов Алматы показала наличие достаточного запаса медикаментов, тогда как в городе наблюдается их отсутствие, - говорится в сообщении Мажилиса.

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