Мужчину с ножом в голове сняли на камеры
Его ранили во время ссоры.
Фото : Lad Bible14 июля 2020, 17:08
В Китае медики подобрали мужчину, у которого в голове был воткнут нож, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.
Местная полиция сообщила, что мужчина, который оставался чрезвычайно спокойным, был вовлечен в драку, где и получил ножевое ранение. Его ранили во время ссоры.
Были также опубликованы фотографии мужчины, лежащего на больничной койке, перед операцией.
Представитель больницы сообщил, что операция, проведенная 13 июля, прошла успешно.
Молодой человек чувствует себя хорошо. У него был открытый перелом, но все обошлось, - сообщили врачи.
Неизвестно, были ли установлены какие-либо подозреваемые после этого инцидента.
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