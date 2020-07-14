Атырау готов к приему врачей из Астрахани

Дефицит медицинских кадров в регионе был одним из самых проблемных вопросов на протяжении многих лет.

Атырау готов принять врачей из Астрахани, сообщает zakon.kz.

По словам руководителя Управления здравоохранения Атырауской области Нурлыбека Кабдыкапарова, дефицит медицинских кадров в регионе был одним из самых проблемных вопросов на протяжении многих лет. Ситуация еще больше усугубилась во время пандемии коронавируса.

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на прошлой неделе достигли соглашения о привлечении медработников в регион. Мы создали все необходимые условия, связанные с зарплатой, жильем, едой и транспортом, - сказал Нурлыбек Кабдыкапаров.

По его словам, он ежедневно поддерживает связь с астраханскими врачами. Они тоже готовы. Дело осталось за специальным распорожением от Правительства Российской Федерации.

Отметим, что вчера из Нур-Султана в Атырау прибыли шесть российских врачей. Кроме того, решен вопрос с привлечением в регион, после завершения обучения, более ста медицинских работников.

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