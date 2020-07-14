Лукашенко зарегистрировали кандидатом на пост президента

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа.

Центризбирком Белоруссии сегодня на заседании зарегистрировал пять кандидатов в президенты, передает zakon.kz со ссылкой на БЕЛТА.

Зарегистрированы Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень.

Отказано в регистрации Виктору Бабарико и Валерию Цепкало.

Действующий глава государства, баллотирующийся на новый срок, отказался от предоставленного ему избирательным законодательством времени на предвыборные выступления.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. По календарному плану досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа.

Итоги Центризбирком должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.

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