Депутат Имашева: "запах" безответственности в Уральске

В Уральске не были захоронены два тела - депутат поведала, кто ответственен за это.

Депутат мажилиса парламента Казахстана Снежанна Имашева рассказала о ситуации с моргом в Уральске, где находились два тела, которые не были своевременно захоронены, передает zakon.kz.

Имашева написала в Facebook пост следующего содержания:

Вчера Уральцы, которые пришли за телами своих умерших в местный морг, пожаловались на ужасный запах из морга, по их словам, из-за сломанного холодильного оборудования. После нескольких сообщений в личку, решила разобраться в ситуации, в рамках общественного мониторинга.

Заместитель акима ЗКО А. Нуралиев сообщил мне, что описанная ситуация находится под контролем, оборудование ремонтируется, но учреждение не находится в подчинении или ведении местных властей.

Действительно, морг, о котором шла речь, находится при филиале РГКП "Центр судебных Экспертиз Министерства Юстиции РК", Институт судебных экспертиз по г.Уральск (далее – Институт)

Заместитель министра М. Мадалиев, курирующий это направление был не в курсе ситуации, пообещал выяснить и разобраться. Позднее сообщил, что запах в морге стоит не из-за поломанного оборудования, а из-за двух невостребованных тел, которые своевременно не были захоронены акиматом города Уральск. Директор Института О. Дюсенбаев, в свою очередь, пояснил, что услуги по захоронению невостребованных выполняет, по договору, АО "Талап".

Однако срок действия договора истек поэтому эти тела по сей день остаются незахороненными хотя Институт направил нужные заявки на захоронение в адрес АО "Талап" уже давно. Оборудование, вышедшее из строя, сейчас ремонтируется.

Представитель АО Талап Е. Кучер пояснила, что действительно АО "Талап" занимается захоронением невостребованных тел умерших, в рамках тендера на оказание подобных услуг, который был выигран ими в марте текущего года на сумму 1 млн 399 тысяч, но деньги выделенные на эти услуги закончились, так как помимо невостребованных тел они стали хоронить умерших от Ковид-19 (по поручению оперативного штаба города, это оговорено договором).

Объем услуг резко возрос, последний акт на заявленную сумму был подписан 10 июля. Но несмотря на это, они продолжают оказывать услуги, и в захоронениях невостребованных тел не отказывают (Всего захоронено 21 невостребованных, 29 умерших от Ковид-19). По действующим правилам заявки на захоронение должны подаваться по истечении 10 дней, как тело осталось невостребованным. Все что нужно это своевременная заявка. Но заявка от Института поступила только сегодня, 14 июля в 12:35. К слову, умершие поступили в морг в июне (справки о смерти от 16.062020 и 26.06.2020). Сегодня же эти тела были вывезены АО Талап.

Вот так, очередной пример нерасторопности ответственных лиц, ни в коем случае не признающих свою вину, готовых при первом удобном случае взвалить ее на кого угодно становится причиной проблем для обычного человека.

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