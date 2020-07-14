Стали известны результаты исследований нашумевших дорог в селах Мангистауской области

Теперь представители подрядной организации намерены отстаивать репутацию в суде и привлечь к ответственности распространителей ложной информации, говорится в сообщении.

Готовы результаты лабораторных исследований нашумевших дорог трех сел Мангистауской области. Специалисты отметили, что все строительные нормы, а также стандарты качества полностью соблюдены, передает zakon.kz.

Накануне стало известно, что сразу несколько жителей из трех сел области стали снимать на видео дорожное покрытие, которое можно и поднять, и даже просто сломать рукой. Сами чиновники всех трех сел с критикой не согласились и теперь они грозят судом авторам видео.

Сегодня в акимате Мангистауской области сообщили, что готовы результаты лабораторных исследований нашумевших дорог.

Эксперты озвучили результаты лабораторных исследований касательно резонансных дорог в Мунайлинском и Тупкараганском районах. Как отметили специалисты, все строительные нормы и правила, а также стандарты качества соблюдены полностью. Теперь дорожники (представители подрядной организации) в свою очередь намерены отстаивать репутацию в суде и привлечь к ответственности распространителей ложной информации, - говорится в сообщении.

Тупкараганский район, село Акшукыр. Конкурс на проведение среднего ремонта внутриспоселковых дорог здесь был объявлен в 2019 году, по результатам которого победителем стало ТОО "Акжол Курылыс". Объем работы включал два проекта – нижний и верхний, общей протяженностью 9,3 км.

На видео, снятом местным жителем видно как кусок асфальта отламывался с края дороги. Специалисты объяснили это тем, что грузовые автомобили, двигаясь по обочине, наехали на еще не застывший асфальт. В результате чего произошел скол 20 см. дороги.

По результатам лабораторных исследований установлено, что при прокладке дороги соблюдены все нормы качество и технологии работы. Уплотнение основания, а также толщина асфальтного покрытия полностью соответствуют строительным нормам и правилам. Окончание работ и введение в эксплуатацию намечено на август текущего года.

Еще одно резонансное видео было снято в селе Баняды Мунайлинского района. Жители руками приподнимали слой асфальта с края дороги. Дело в том, что данный кусок не является частью основной дороги, шириной 5 метров. Строители раскатали лишний асфальт, чтобы создать обочину. То есть сама дорога полностью соответствует всем установленным стандартам, что доказано в результате лабораторных исследований.

Это старая автодорога, которая не ремонтировалась на протяжении 30-ти лет. При ремонте дорожники полностью демонтировали старое покрытие и уложили несколько слоев нового. Данный объем работы заявлялся на 65 млн. тенге, ТОО "Амиран" выиграло тендер, оценив работу в 42 млн тенге. Протяженность ремонтируемой дороги составляет 2 км.

90% работы уже выполнены. Однако, заказчик намерен дополнительно провести независимую экспертизу на соблюдение стандартов качества и технологий строительства. В случае выявления несоответствий или нарушений, оставшаяся сумма не будет выплачена подрядной организации.

В свою очередь, подрядная организация в случае получения положительной оценки со стороны экспертов, намерена обратиться в судебные инстанции по факту распространения ложной информации о якобы допущенных нарушениях при ремонте автодороги.

Касательно дороги в селе Шетпе Мангистауского района. Ремонтные работы внутрипоселковой дороги в микрорайоне Ашыбулак, протяженностью 1,8 км проводит ТОО "Аббат". Здесь также дорога не ремонтировалась более 30-ти лет. Подрядчики срезали старое покрытие и проложили новое. Как утверждают специалисты подрядной организации, соблюдены все строительные нормы и правила: слой ПГС 15 см, слой щебеночного основания 15 см, толщина асфальтного покрытия 6 см. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца августа текущего года.

Таким образом, собрав экспертов и ответственных лиц, мы представили объективную, всесторонне изученную информацию. Отметим, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 УК РК, - говорится в сообщении акимата.

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