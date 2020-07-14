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Карантинные меры позволили снизить нагрузку на врачей в Нур-Султане

Количество выписанных с выздоровлением увеличилось также в 2 раза и сегодня составляет порядка 400 человек ежедневно.

Фото : -14 июля 2020, 18:20

В Нур-Султане за период введения карантинных мер с 5 июля текущего года снижается нагрузка на медперсонал и медучреждения. Если ранее в день поступало порядка 500 пациентов, то сейчас наблюдается снижение в два раза, передает zakon.kz.

Количество выписанных с выздоровлением увеличилось также в 2 раза и сегодня составляет порядка 400 человек ежедневно.

Кроме того, снизилось количество вызовов на станцию скорой медицинской помощи с 2800 до 1600 в сутки. Также уменьшилось количество пациентов с пневмонией на 14%.

Загруженность коечного фонда благодаря принятым карантинным мерам и усилению амбулаторного лечения снизилась с 99% до 73%. К примеру, в Центральной железнодорожной больнице до карантина было 230 пациентов с COVID-19, сейчас – 124, в городской больнице № 1 количество пациентов сократилось с 760 до 500, в городской больнице № 3 – с 475 до 320 пациентов.

С начала пандемии количество стационаров увеличено с 3 до 14 – это почти 4 тыс. койко-мест. В городе зарегистрировано 6899 случаев коронавируса, из них больше половины выздоровели – 4321 пациент.

На постоянной основе акиматом города ведутся работы по закупу медикаментов, медоборудования, средств индивидуальной защиты медперсоналу и т.д.

Соблюдение жестких карантинных мер наглядно показывает, насколько это важно и сколько жизней это может спасти. Только при соблюдении саннорм, а это при ношении масок, соблюдении социальной дистанции и ограничении от посещения мест массового скопления людей, можно значительно снизить риск распространения коронавирусной инфекции. Наш долг – спасать жизни людей. Но жизнь близких и родных вам людей также зависит от вас самих. Каждый должен ежедневно проявлять строгую самодисциплину, только тогда мы сможем быстрее побороть COVID-19, – отметили в управлении общественного здравоохранения города.


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