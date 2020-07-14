В Италии зафиксировали рекордно низкую рождаемость

В 2019 года рождаемость в Италии снизилась почти на 5% в сравнении с 2018 годом. Также снизилось количество иммигрантов, а число эмигрантов - возросло.

В Италии в 2019 году зафиксирована самая низкая рождаемость с момента объединения Италии, а смертность и эмиграция наоборот возросли. Соответствующие данные опубликовало управление национальной статистики ISTAT, передает zakon.kz со ссылкой на Euractiv.

В частности, число родившихся детей в 2019 году оказалось на 19 тысяч меньше, чем в 2018 году, что означает снижение на 4,5%. При этом количество иностранных граждан, иммигрирующих в Италию, снизилась на 8,6%, а итальянцев, уехавших за границу - возросла на 8,1%.

Общее количество жителей Италии в 2019 году снизилась на 189 тысяч и сейчас составляет 60,25 миллионов.

Население Италии сокращается пятый год подряд. С 2014 года количество жителей страны сократилось более чем на полмиллиона. Причинами ситуации называют экономические проблемы, низкие заработные платы и отсутствие перспектив для карьерного роста, в результате чего молодые итальянцы решают эмигрировать.

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