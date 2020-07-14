В России заявили об уголовной ответственности иностранцев из-за Крыма

В России готовят законопроект, которым приравняют призывы вернуть Крым Украине к экстремизму.

Россия планирует привлекать к уголовной ответственности иностранных граждан за призывы вернуть Крым Украине, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Это особенно касается наших украинских коллег. Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам РФ... Мы сможем потребовать их экстрадиции в нашу страну, - сказал Володин при обсуждении законопроекта о приравнивании призывов к отчуждению территории РФ к экстремизму.

Володин отметил, что "для американских политиков, которые мечтали о нашей стране, тоже появляется ответственность". "В случае приезда в нашу сторону они могут быть арестованы. И можно требовать их экстрадиции сюда", - заявил спикер Госдумы РФ.

огласно законопроекту, "экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!