В России заявили об уголовной ответственности иностранцев из-за Крыма
В России готовят законопроект, которым приравняют призывы вернуть Крым Украине к экстремизму.
Фото : -14 июля 2020, 19:17
Россия планирует привлекать к уголовной ответственности иностранных граждан за призывы вернуть Крым Украине, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.
Это особенно касается наших украинских коллег. Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам РФ... Мы сможем потребовать их экстрадиции в нашу страну, - сказал Володин при обсуждении законопроекта о приравнивании призывов к отчуждению территории РФ к экстремизму.
Володин отметил, что "для американских политиков, которые мечтали о нашей стране, тоже появляется ответственность". "В случае приезда в нашу сторону они могут быть арестованы. И можно требовать их экстрадиции сюда", - заявил спикер Госдумы РФ.
огласно законопроекту, "экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории".
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