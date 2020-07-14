Драка подростков в Павлодарской области: арестован участник конфликта

Сейчас он находится в СИЗО Павлодара.

В Павлодарской области арестовали 19-летнего молодого человека. Он подозревается в жестоком избиении парня, который младше него на год, передает zakon.kz.

В полиции региона сообщили, что подозреваемых в жестоком избиении, которое произошло в Павлодаре, установили и задержали.

В настоящее время 19-летний житель области водворен в ИВС Павлодара. В отношении второго, с учетом несовершеннолетнего возраста (17 лет), применена мера пресечения подписка о невыезде. Расследование продолжается, - говорится в сообщении полиции Павлодарской области.

Ранее пользователи Сети распространили видео с дракой подростков. В МВД сообщили, что 7 июля между двумя молодыми людьми 18 и 19 лет произошел конфликт, переросший в драку. По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы у потерпевшего легкие телесные повреждения в виде гематом и ссадин. Потерпевший в полицию и за медицинской помощью не обращался.

Было начато досудебное расследование по статье "Покушение на убийство в группе лиц из хулиганских побуждений".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!