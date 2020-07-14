КНР второй месяц подряд рекордно закупается нефтью

Китайские нефтеперерабатывающие заводы массово скупают нефть после падения цен из-за пандемии.

Китай два месяца подряд обновляет рекорд по импорту нефти, передает zakon.kz со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Так, в июне импорт нефти вырос на треть в годовом исчислении - до 53,18 миллиона тонн, что эквивалентно 12,9 миллиона баррелей в день.

Этот показатель легко побил предыдущий рекорд в мае в 11,3 миллиона баррелей в сутки и означает рост на 34% с 9,63 миллиона баррелей в сутки в июне 2019 года, - говорится в сообщении.

Всего за полгода Китай закупил 268,75 миллиона тонн нефти или 10,78 миллиона баррелей сырья в сутки. Это на 9,9% больше, чем год назад.

Импорт растет на фоне стремления нефтеперерабатывающих заводов купить сырье по выгодным ценам, которые упали из-за пандемии коронавируса.

Аналитики считают, что в третьем квартале импорт нефти в Китай снизится, поскольку восстановление цен на нефть ослабляет спрос, а НПЗ сохраняют готовность к возможной второй вспышке коронавируса.

В то же время, импорт газа в Китай в июне составил 8,33 миллиона тонн (рост на 11%). Всего за полгода закуплено 48,36 миллиона тонн газа (рост на 3,3%).

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