Макрон сообщил о признаках возвращения COVID-2019 во Францию
По последним данным, во Франции более 105 тыс. инфицированных были помещены в больницы, 78,5 тыс. человек вылечились, более 30 тыс. умерли.
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что появились признаки возвращения коронавируса в страну. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на его Youtube-канале, передает zakon.kz.
Есть признаки того, что распространение коронавируса начинается снова, - сказал Макрон.
Однако, по его словам, на этот раз Франция готова к появлению инфекции. В стране есть запасы средств индивидуальной защиты и медикаментов.
Мы многому научились в период пандемии, — сказал французский лидер.
Он призвал граждан страны соблюдать меры безопасности и использовать маски на улице и в общественных местах.
По последним данным, во Франции более 105 тыс. инфицированных были помещены в больницы, 78,5 тыс. человек вылечились, более 30 тыс. умерли.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!