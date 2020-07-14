Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Макрон сообщил о признаках возвращения COVID-2019 во Францию

По последним данным, во Франции более 105 тыс. инфицированных были помещены в больницы, 78,5 тыс. человек вылечились, более 30 тыс. умерли.

Фото : Pixabay14 июля 2020, 19:59

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что появились признаки возвращения коронавируса в страну. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на его Youtube-канале, передает zakon.kz.

Есть признаки того, что распространение коронавируса начинается снова, - сказал Макрон.

Однако, по его словам, на этот раз Франция готова к появлению инфекции. В стране есть запасы средств индивидуальной защиты и медикаментов.

Мы многому научились в период пандемии, — сказал французский лидер.

Он призвал граждан страны соблюдать меры безопасности и использовать маски на улице и в общественных местах.

По последним данным, во Франции более 105 тыс. инфицированных были помещены в больницы, 78,5 тыс. человек вылечились, более 30 тыс. умерли.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты