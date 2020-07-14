Пять семей получили ключи от квартир в жилом массиве Елтай

Аким города поздравил новоселов, а также выразил благодарность строительной организации.

Сегодня аким Шымкента Мурат Айтенов вручил ключи от квартир 5 семьям в жилом массиве Елтай, пострадавшим в результате стихийного бедствия, передает zakon.kz.

Размеры каждого дома, строительство которых завершено за полтора месяца, составляют 11х11 метров. Общая площадь составляет 112.36 квадратных метров. Стоит отметить, что стены домов построены из газоблока, кровля из профнастила. Вместе с этим, проведены внутренние и наружные отделочные работы. Строительство домов осуществляла компания "Bi Group" за счет собственных средств.

Аким города поздравил новоселов, а также выразил благодарность строительной организации.

Кроме того, аким города ознакомившись с ходом работ по реконструкции жилого массива Елтай, осмотрел отремонтированные улицы Баубакша и Нурсат.

В целом в жилом массиве ведется средний ремонт 3 улиц и 1 моста общей протяженностью 5,5 км. На эти работы из бюджета предусмотрены средства в размере 186,5 млн. тенге.

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