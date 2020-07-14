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В США впервые за 17 лет казнили осужденного на федеральном уровне

Последний раз американские федеральные власти приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году.

Фото : Pixabay14 июля 2020, 20:25

Американские власти 14 июля впервые за 17 лет привели в исполнение смертный приговор преступнику, который был осужден на федеральном уровне, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Казнили осужденного за убийство трех человек Дэниела Льюиса Ли. Приговор привели в исполнение в тюрьме в городе Терре-Хот (штат Индиана) путем смертельной инъекции. Перед смертью Дэниел Льюис Ли заявил, что не совершал данного преступления.

Казнь не раз переносили. В ночь на 14 июля Верховный суд США постановил, что приговор следует привести в исполнение. Этому предшествовали разбирательства в федеральном и апелляционном судах, в том числе с участием родственников Дэниела Льюиса Ли. Ожидается, что в США вскоре казнят еще несколько заключенных, осужденных на федеральном уровне.

Согласно информации газеты The Washington Post, последний раз американские федеральные власти приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор действовал своего рода неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций. Вместе с тем высшая мера наказания в стране продолжала применяться в последние годы на уровне властей штатов


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